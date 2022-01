Paul Pogba - Idade: 28 - Clube atual: Manchester United - Valor de marcado: 60 milhões de euros (395 milhões de reais) - Contrato até 30/06/2022 - AFP

Publicado 12/01/2022 10:23

França - O Paris Saint-Germain busca a contratação de Paul Pogba sem ter que pagar nada para o Manchester United, revela o "LÉquipe". O clube busca manter a estratégia que resultou nas chegadas de Sergio Ramos e Lionel Messi nesta temporada em busca da contratação do meia para 2022/2023.



As informações do diário francês aponta que também há o interesse do meio-campista se juntar ao elenco de Neymar, Messi e companhia. O atleta tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada, mas não demonstra vontade em renovar seu vínculo com a equipe da Premier League.

Apesar do interesse do PSG na chegada de Pogba a "custo zero", o clube deve enfrentar a concorrência do Real Madrid, que há anos observa e espera uma oportunidade para que o campeão do mundo de 2018 vista a camisa merengue.

Após um início de temporada espetacular com o Manchester United, o camisa seis não entra em campo pelos Diabos Vermelhos desde o último mês de outubro por conta de suspensão e lesão muscular. Com isso, o francês encaminha uma despedida melancólica da Inglaterra nos próximos meses.