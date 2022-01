Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 12/01/2022 14:40

Rio - O técnico Jorge Jesus, antes de ser demitido pelo Benfica, revelou interesse em contratar o volante Willian Arão, em conversa com o empresário Bruno Macedo. O motivo teria sido um desentendimento com a atuação do meio-campista Julian Weigl, que custou 20 milhões de euros ao clube português. Além disso, teria dito que preferiria "ter uma perna de Arão do que Weigl inteiro". A informação é do jornal "Record".

Willian Arão, volante do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

O treinador português chegou a discutir com Julian Weigl, após uma partida da Champions League. Depois disso, Willian Arão passou a ser especulado no Benfica, mas em nenhum momento recebeu alguma proposta oficial.

Por outro lado, mesmo com o interesse em Willian Arão, o treinador Jorge Jesus não insistiu em contar com atleta do Flamengo. Além do volante, o atacante Bruno Henrique e meio-campista Gerson, hoje no Olympique de Marseille, viraram também alvo de rumores para reforçarem o Benfica.