Publicado 12/01/2022 15:07

Alemanha - O futuro de Haaland, atacante do Borussia Dortmund e uma das novas estrelas do mundo do futebol, segue indefinido. Segundo o jornal alemão "Bild", o norueguês vai se reunir com dirigentes e representantes do time alemão nas próximas semanas para decidir seu destino. Manchester City e Real Madrid são os mais interessados em comprar o jovem centroavante.

“Nas próximas semanas está previsto um primeiro encontro entre Erling, seu pai, Alf-Inge, e seu conselheiro, Mino Raiola. O Borussia quer ter uma visão clara até, no máximo, o fim de fevereiro", escreveu o jornal alemão. Na última semana, Hans-Joachim Watzke, diretor do Borussia Dortmund, abriu o jogo sobre assunto.

"Quem deixaria partir um dos melhores atacantes da Europa no inverno, se não é obrigado a tal? O Borussia continua na disputa em três competições, a Bundesliga, onde é o segundo colocado, a Copa da Alemanha e a Liga Europa, e queremos ter a melhor equipe possível", finalizou o dirigente.