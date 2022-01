Vinícius Júnior brilha com a camisa do Real Madrid, da Espanha - AFP

Vinícius Júnior brilha com a camisa do Real Madrid, da EspanhaAFP

Publicado 12/01/2022 15:50

Rio - O apresentador André Rizek rasgou elogios ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, no "Seleção SporTV", do Grupo Globo, nesta quarta-feira. O jornalista avaliou o desempenho do atleta e destacou o crescimento do jogador nas últimas temporadas.

"O crescimento de Vinicius Jr no Real Madrid é assombroso. Hoje, o jovem é um jogador titular, um jogador imprescindível para o clube espanhol. Esse destaque ainda não se expandiu para a Seleção Brasileira. Agora, certamente estará na lista de Tite", disse André Rizek no 'Seleção SporTV'.



Na mira de Tite, o jogador pode aparecer na próxima lista para atuar pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Catar. Nesta quinta-feira, às 11h, o treinador fará a sua primeira convocação em 2022 para as partidas contra o Equador, no dia 27 de janeiro, em Quito, e diante do Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte, em 1º de fevereiro.