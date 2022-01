Cristiano Ronaldo 'veta' contratação de técnico campeão mundial no Manchester United - Foto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 12/01/2022 18:09

Rio - O treinador Joachim Löw foi cotado para assumir o Manchester United, da Inglaterra. O técnico alemão, que está livre no mercado desde junho do ano passado, revelou o interesse do clube inglês em conversa com o presidente Ali Koç, do Fenerbahce, da Turquia, que também está mirando a contratação do campeão mundial pela Alemanha em 2014. A informação é do programa turco "Var Odasi", da "TV 100".

Joachim Löw AFP

No entanto, o teor da conversa chamou a atenção quando Joachim Löw afirmou que o atacante Cristiano Ronaldo vetou a sua chegada ao Manchester United. Na ocasião, o treinador alemão disse que o jogador português gostaria de ter sido avisado antes sobre o interesse em outro técnico.

"Senhor presidente, estou conversando com o Manchester United. Só tem um problema aí: Cristiano Ronaldo. Ronaldo disse à direção do clube que se contratarem um técnico sem o aval dele, ele iria embora", afirmou.



“Fiquei muito surpreso. O United gostaria de contar comigo, mas esta é a primeira vez que ouço um clube precisar da permissão de um jogador. Mesmo que Ronaldo dê permissão, não vou para o Manchester United por causa dessa postura. Eu não aceitaria esta oferta", completou o técnico Joachim Löw.

Em dado momento, o presidente do Fenerbahce ressaltou o interesse na contratação do treinador alemão e revelou que o meio-campista Mesut Özil quer contar com a presença do campeão mundial no clube turco.

"Mesut Özil quer você conosco aqui. Mais importante ainda, os fãs do Fenerbahce querem você. Nós acreditamos em você. Não vamos adiar mais. Estou trazendo um dos melhores treinadores do mundo para este clube – e é você", destacou o presidente Ali Koç.



Por outro lado, Joachim Löw disse que não tinha interesse em assumir outro clube neste momento. Além disso, destacou que pretende retornar ao mercado de transferências após o término da temporada. Em seguida, Ali Koç disse que o treinador alemão já tinha "descansado o suficiente" e que os torcedores do Fenerbahce estavam aguardando a chegada do técnico.