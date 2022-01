Técnico Tite explica lista de 26 jogadores para primeiros jogos em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/01/2022 11:34 | Atualizado 13/01/2022 11:53

Já classificado para o Catar, o Brasil teve a primeira das quatro convocações antes da lista final para a disputa da Copa do Mundo de 2022, em novembro. Sem surpresas, o técnico Tite manteve Everton Ribeiro e Gabigol, mesmo ainda em pré-temporada pelo Flamengo, entre os 26 convocados para os duelos contra encara Equador, dia 27 de janeiro, e Paraguai, dia 1 de fevereiro, pelas Eliminatórias. Destaque do Real Madrid, Vinicius Jr também foi chamado enquanto Neymar, em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, está fora.

Tite explicou a opção pelos jogadores do futebol brasileiro - além dos dois do Flamengo, Weverton também foi chamado -, que se apresentarão à Seleção sem terem disputado partidas oficiais por seus clubes em 2022.



"Nós acompanhamos e temos uma série de informações importantes sobre os atletas nas férias e no início dos treinos, para formar opinião. A qualidade técnica de Everton , Gabriel e Weverton foi consistente na Seleção, o trabalho e desempenho deles foram de alto nível. Trazem com eles o legado. E no final do ano não puderam ser convocados por questão de calendário. Neste módulo mais amplo, trouxemos eles. Estarmos juntos, ver seus desempenhos nos treinamentos serão importantes", explicou Tite.

Entre as novidades na lista, estão os retornos de Rodrygo, do Real Madrid, Bruno Guimarães, do Lyon, e Alex Telles, do Manchester United. Já Richarlison, do Everton, voltou a ficar fora.

Para o jogo contra o Equador, em Quito, a CBF fretou um avião para que os jogadores que atuam no futebol europeu viagem diretamente para a cidade. Eles se apresentarão em Madrid na segunda-feira e os treinos começam na terça. Para este duelo, Tite não terá Fabinho e Lucas Paquetá, que receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.



Contra o Paraguai, o Brasil jogará no Mineirão.

Os 26 convocados:



GOLEIROS

Alisson - Liverpool-ING

Ederson - Manchester City-ING

Weverton - Palmeiras



LATERAIS

Emerson Royal - Tottenham-ING

Daniel Alves - Barcelona-ESP

Alex Sandro - Juventus-ITA

Alex Telles - Manchester United-ING



ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid-ESP

Gabriel Magalhães - Arsenal-ING

Marquinhos - PSG-FRA

Thiago Silva - Chelsea-ING



MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães - Lyon-FRA

Casemiro - Real Madrid-ESP

Fabinho - Liverpool-ING

Fred - Manchester United-ING

Gerson - Olympique de Marselha-FRA

Everton Ribeiro - Flamengo

Lucas Paquetá - Lyon-FRA

Philippe Coutinho - Aston Villa-ING

ATACANTES

Antony - Ajax-HOL

Gabigol - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City-ING

Matheus Cunha- Atlético de Madrid-ESP

Raphinha - Leeds-ING

Rodrygo - Real Madrid-ESP

Vinicius Jr - Real Madrid-ESP