Renan Lodi ficou fora da convocação - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/01/2022 12:02 | Atualizado 13/01/2022 12:12

Uma dos nomes fortes na disputa por uma vaga para a lateral esquerda da Seleção na Copa do Mundo, Renan Lodi perdeu espaço. Segundo o técnico Tite, o jogador do Atlético de Madrid ficou fora da lista de 26 nomes para o jogo contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, porque não se vacinou contra a Covid-19.



"O que posso antecipar é que Renan Lodi foi alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa informação foi passada (pelo departamento médico), então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", explicou Tite.



Renan Lodi não está com o ciclo vacinal contra a Covid-19 completo, tendo tomado apenas a primeira dose no início deste ano. Na coletiva, Tite e os médicos da Seleção explicaram que o jogador não poderia entrar no Equador e também teria problemas na chegada ao Brasil (precisaria ficar em quarentena), mas que a Seleção não obriga a vacinação.



Entretanto, o treinador fez um posicionamento duro sobre o assunto. "Eu entendo que vacinação é responsabilidade social, é minha e de qualquer pessoa que está do meu lado. E nós respeitamos a lei desse país, diferentemente da Argentina que entrou com atletas sem a devida autorização", afirmou, em referência à confusão no clássico em São Paulo, com jogadores argentinos que mentiram ao preencher o formulário da Anvisa de entrada no Brasil.



Sem Renan Lodi e com Guilherme Arana ainda de férias no Atlético-MG, Alex Telles, do Manchester United voltou a ganhar uma oportunidade e disputará vaga com Alex Sandro, da Juventus.

O Brasil enfrenta o Equador, em Quito, dia 27 de janeiro, e o Paraguai no Mineirão, dia 1 de fevereiro.