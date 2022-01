Vinicius Junior - AFP

Publicado 13/01/2022 14:38

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, afirmou nesta quinta-feira, que o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, "se convocou para a Seleção" pelo desempenho no clube espanhol. Na última quarta, o ex-jogador do Flamengo foi um dos destaques do clube espanhol na vitória por 3 a 2 sobre o Barcelona, pela semifinal da Supercopa da Espanha, com direito a gol e participação decisiva.

"Vinícius Jr pode não ser um jogador da convicção pessoal do Tite, mas se tornou um jogador que se auto convocou com o desempenho no Real Madrid. Sendo assim, talvez o jovem não fosse um dos jogadores preferidos do treinador da Seleção Brasileira, tanto que não estava na última lista. Todavia, a cada vez que Vinícius Jr entra em campo, coloca uma manchete: ‘Me levar para o Qatar é obrigatório'", disse o apresentador no 'Seleção SporTV'.



Além disso, o comentarista Alexandre Lozetti aproveitou para comparar o desempenho do atacante com o uniforme da Seleção e do Real Madrid. O jornalista ressalta a diferença nos dois projetos e afirma que a relevância do atleta irá aumentar em breve.

"O fato do protagonismo do Vinícius Jr na seleção não ter surgido ainda é natural. São processos muito diferentes de formação, na Seleção Brasileira são períodos curtos de formação. No Real Madrid ele tem sempre os mesmo companheiros, e talvez um parceiro ideal, que é o Benzema. Na Seleção, as vezes, a coisa acontece de forma mais aleatória. Não podemos aplicar rótulos, o Vinícius Jr está no processo normal de evolução", afirmou.



"Agora, pro Vinicius jogar na Seleção, tem que ser pelo lado esquerdo. Onde hoje, joga um jogador de características diferentes que é o Paquetá. Pra acomodar o Vinicius, é preciso jogar o Paquetá para o lado direito e tirar o Raphinha, que vem muito bem na equipe. Então, não é uma questão dificuldade, é de mexer em algo que acabou de se consolidar. Entretanto, as atuações do Vinícius Jr no Real Madrid, faz o Tite pensar", concluiu.