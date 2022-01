Técnico Tite - AFP

Publicado 13/01/2022 15:53

Rio O técnico Tite foi questionado sobre a chegada de treinadores estrangeiros ao futebol brasileiro nesta quinta-feira, após apresentar a lista de jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo, no Catar, em novembro. Na ocasião, comentou sobre a importância da CBF Academy para expandir o conhecimento entre os profissionais brasileiros.

"O que determina o mercado é a qualidade e não a nacionalidade. O conhecimento, a grandeza, o histórico. O que ele fez e como fez. Olha o histórico. A CBF Academy, através da CBF, instituiu aquilo que na minha formação eu não consegui. Fui para a área de preparação física, atleta, ex-atleta, técnico", disse o treinador Tite.

"Eu não tinha outra forma de me formar e me capacitar e me habilitar a crescer. Hoje temos a CBF Academy. A formação do técnico tem que ter uma habilitação e qualificação. Ela pede a experiência junto com a teoria. Hoje estamos com a CBF Academy há cinco anos. Todos os integrantes da comissão técnica estudaram. Serve para todos nós esse processo de evolução", concluiu.