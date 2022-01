Hyoran acerta empréstimo com Red Bull Bragantino - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 13/01/2022 16:37

Rio - O diretor de futebol Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, confirmou o acerto do meia Hyoran por empréstimo para o Red Bull Bragantino em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O jogador, de 28 anos, chegou a ser especulado para reforçar o Fluminense, junto com Nathan, que acabou sendo contratado por uma temporada.

O atleta já foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato por um ano com o clube paulista. Com o Atlético-MG, Hyoran tem vínculo até dezembro de 2023 e estava sem espaço no clube mineiro.

A carreira do meio-campista iniciou no Flamengo-SP, logo depois atuou por quatro temporadas na Chapecoense e chamou a atenção do Palmeiras, onde permaneceu por três anos. Em seguida, foi contratado pelo Atlético-MG, onde atua há dois anos. Com a camisa do clube mineiro, Hyoran disputou 80 partidas e marcou 12 gols.