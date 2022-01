Messi não está mais com Covid-19 - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 13/01/2022 18:32

Mesmo há oito dias com teste negativo de Covid-19, Lionel Messi ainda não retornou aos treinos do PSG, como esperava o técnico Mauricio Pochettino na semana passada. E o craque argentino utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira para demonstrar sua surpresa com a demora na recuperação da doença.

"Como vocês sabem, eu tive Covid e queria agradecer por todas as mensagens que recebi e dizer que demorei mais do que eu pensava para ficar bem, mas estou quase me recuperando e estou muito ansioso para voltar a campo", escreveu.



Perto de voltar, Messi também falou que tem treinador em casa. "Eu tenho treinado esses dias para me colocar a 100%, desafios muito legais estão por vir este ano e espero que possamos nos encontrar novamente muito em breve. Obrigado", completou.



Messi passou as festas de fim de ano na Argentina, onde contraiu a Covid. Por isso, só retornou a Paris no dia 5 de janeiro, quando o exame deu negativo, mas continua fazendo trabalho individual no PSG, enquanto outros companheiros que pegaram a doença na mesma época já voltaram a treinar.