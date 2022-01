Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 13/01/2022 19:18

Rio - A convocação de Tite para a Seleção Brasileira nesta quinta-feira foi duramente criticada e entre os que não gostaram dos atletas selecionados está o ex-jogador Neto. Mesmo de férias na Europa, o apresentador foi às suas redes sociais para detonar a lista dos chamados para os próximos jogos da Eliminatória da Copa do Mundo questionando nomes que não foram relacionados. A equipe enfrentará o Equador no dia 27, em Quito, e o Paraguai, em 1º de fevereiro, em Belo Horizonte.

- Sabe qual a maior vergonha? Você convocar o Philippe Coutinho e não levar o Renato Augusto, o Giuliano. Sabe qual a maior vergonha? Levar o Gabriel Jesus e não levar o Dudu. Sabe qual a maior vergonha? Levar o Daniel Alves e não levar o Fagner, qualquer outro lateral direito - criticou o apresentador em seus Stories do Instagram.



- Levar o Daniel Alves é uma vergonha. É uma vergonha levar o Philippe Coutinho, que nem jogando está, nem jogando está. O Giuliano joga mais que ele hoje, o Paulinho, que também está sem jogar, o Bruno Henrique. O Dudu, do Palmeiras, não pode ficar fora da Copa do Mundo - continuou o ex-meia.



- Parabéns! Que nojo que dá! Que nojo! Copa de 2002… Quem nós tínhamos de atacante? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo. Em 2022, quem é o ataque? E outra coisa: parece que o futebol francês é melhor que o nosso. O futebol francês! Futebol de quinta categoria. Desculpa! Precisa jogar no Campeonato Inglês para ser convocado - acrescentou.



- Ah, mas o Dudu não pode ser, o Renato Augusto não pode. Está certo. Eu que estou errado, não entendo absolutamente nada de bola. Na verdade, talvez eu seja um péssimo comentarista, não joguei nada. O Fred, do Manchester United, que joga. E o Douglas, do Aston Villa? Não vai para a Copa? - concluiu Neto.