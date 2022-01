Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 13/01/2022 19:59

Rio - Um dos maiores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo já caminha para o fim da carreira. Contudo, o craque português, mesmo prestes a completar 37 anos, afirmou que ainda pretende jogar por algumas temporadas. Em entrevista a 'ESPN Brasil', o atacante do Manchester United fez uma comparação com Lebron James e Tom Brady para falar sobre o assunto.



- Em outros esportes é diferente. Não há, na minha opinião, tanta sobrecarga como no futebol. Brady e James também têm um período maior de recuperação, costumam ter três meses de férias. Me sinto como se tivesse 30 anos. Cuido bastante do meu corpo e da minha mente. Foi algo que aprendi nos últimos anos: depois dos 33, o corpo vai continuar a te respeitar quando precisar dele, mas a batalha mais dura é mental - disse, antes de concluir:

- Estou feliz, quero continuar aqui, ver no que vai dar. Se chego aos 40 anos jogando, 41, 42... Mas o mais importante é desfrutar o momento. Eu consegui ter esse equilíbrio, saber adaptar cada idade a uma nova filosofia de jogo, do seu corpo, da sua mente. Me sinto orgulhoso por as pessoas continuarem a dizer que o Cristiano, com 37, 38 anos, continua a manter o nível - complementou o jogador.