Governador do Rio de Janeiro Cláudio CastroGoverno do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 14/01/2022 10:17

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou a Lei 9.554, que autoriza a criação do Centro Paralímpico do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial na última quinta-feira.

"A sanção dessa lei vai garantir melhores condições de treinamento para atletas paralímpicos. Vale lembrar que o Brasil é um celeiro de grandes profissionais que muitas vezes só precisam de uma oportunidade para desenvolver e aperfeiçoar os seus potenciais. Além disso, essa iniciativa é mais uma forma de inclusão da pessoa com deficiência e de tornar mais acessível a prática do paradesporto", disse Castro.

A medida também prevê a chance de o Estado fechar contratos com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para poder executar o projeto. A Lei é de autoria do deputado estadual Ronaldo Anquieta (MDB) e ainda será regulamentada pelo Poder Executivo.