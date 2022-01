Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 14/01/2022 14:12

Rio - Um dos maiores fenômenos da Internet na atualidade, Casimiro Miguel pode deixar a TV em breve. Em entrevista ao portal "Notícias da TV", o streamer, que alcançou números extraordinários fazendo lives na Twitch durante a pandemia, confirmou que encaminhou sua saída do SBT e que sua permanência na TNT Sports ainda não está definida.

"Eu nem sei se eu deveria falar (risos). Tudo está se encaminhando para isso, que eu saia do SBT. Estou de férias desde o dia 8. Mas me deram um período de afastamento maior por causa das lives, que têm tomado muito tempo da minha vida. Elas se estendem até as 6h/6h30 e, na sequência, tenho que ir para o SBT. Não estava saudável", declarou.

"Sinceramente, está se encaminhando para um desfecho de renovação com a TNT. O fato é o seguinte: eu vou mudar algumas bases do meu contrato. Eu posso participar desses programas que faço, mas vai ser algo bem menos frequente. Mas está sendo bem conversado, na maior amizade possível, porque todos entenderam minha situação", completou.