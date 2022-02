Brasileiro Abner Teixeira enfrenta o cubano Julio La Cruz na Olimpíada de Tóquio - AFP

Publicado 03/02/2022 13:35

Em reunião nesta quarta-feira, em Pequim, o Comitê Olímpico Internacional (COI) formalizou mudanças de esportes na proposta inicial do programa para a Olimpíada de 2028, em Los Angeles nos Estados Unidos. Boxe, pentatlo e levantamento de peso, por enquanto, serão retirados do evento.

Mas a decisão ainda não é definitiva e as federações internacionais dos três esportes tentarão recolocá-los no programa da Olimpíada. Para isso, precisarão melhorar em situações críticas que o COI avaliou. Eles terão até 2023 para cumprir as exigências.



Entre elas, a transparência de finanças e integridade de julgamentos para a federação de boxe. Já a de levantamento de peso precisa reduzir os casos de doping, melhorando o controle dos exames. E o pentatlo precisa encontrar soluções para tornar a competição mais atraente e uma das possibilidades é trocar o hipismo por outra modalidade.



Por outro lado, skate, surfe e escalada, confirmados na Paris-2024, seguirão no programa em 2028. A ideia é aproveitar a popularidade entre os jovens para trazer retorno maior às Olimpíadas.