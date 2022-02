Daniel Alves marcou e foi expulso na vitória do Barcelona - AFP

Publicado 06/02/2022 14:32

Espanha - Daniel Alves viveu um dia incrível no seu retorno ao Camp Nou após voltar a ser jogador do Barcelona. O brasileiro teve uma atuação de destaque, marcando um gol e sendo participativo em outros dois na vitória sobre o Atlético de Madrid por 4 a 2. No segundo tempo, a parte negativa: o lateral acabou expulso.

Jogando fora de casa, o Atlético de Madrid saiu na frente aos oito minutos do primeiro tempo com Carrasco. Logo depois, o Barcelona empatou com Jordi Alba. Aos 21 minutos, Gavi virou o jogo e pouco antes do intervalo, Ronald Araújo ampliou para os catalães.

No segundo tempo, Daniel Alves fez o quarto e Suárez descontou para o Atlético-MG. Aos 24 minutos, o brasileiro acabou sendo expulso, mas o placar não voltou a ser alterado, terminando com vitória do Barça.

Com a vitória, o Barcelona ultrapassou o Atlético de Madrid e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. A equipe de Daniel Alves tem 38 pontos em 22 jogos e está em quarta lugar. Com dois pontos a menos, o Atlético de Madrid vem em seguida em quinto.