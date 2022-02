Richarlison sai em defesa de Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison sai em defesa de NeymarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/02/2022 17:33 | Atualizado 10/02/2022 17:33

Rio - O atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, afirmou à ESPN argentina, que Neymar "apanha" da imprensa brasileira e diz que "falta respeito" pelo jogador do PSG, da França. Além disso, ressaltou que o atleta é "ídolo das crianças".

"A imprensa brasileira bate muito no Neymar. Falta respeito por tudo o que ele já deu à camisa da seleção. Ele é ídolo das crianças", afirmou Richarlison.

Em dado momento, Richarlison aproveitou para exaltar o meia-atacante Lionel Messi, afirmou que sonha em jogar ao lado do craque argentino e relembrou a conquista da Argentina na Copa América, em 2021.

"Messi é o melhor jogador do mundo. Ele é de outro planeta. Gostaria muito de jogar ao lado dele. Eu já troquei de camisa com ele. Ele merecia o título da Copa América. Quando terminou a partida [final], todos foram abraçá-lo", disse o atacante Richarlison.

"Já tinha perdido duas finais para o Chile. Além de Messi, sempre gostei do Aguero. Já o enfrentei aqui [no Campeonato Inglês]. Eu o via atuar desde garoto", concluiu.