Cristiano Ronaldo Júnior é apresentado no Manchester UnitedReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 17:12

Rio - Na manhã desta quinta-feira (10), o Manchester United anunciou Cristiano Ronaldo como seu novo reforço. No entanto, não se trata do craque português cinco vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, e sim de seu Filho, Cristiano Ronaldo Júnior, ou apenas Cristianinho, de 11 anos.

Ao lado de sua madrasta, a modelo argentina Georgina Rodríguez, e de seus irmãos Mateo, Eva e Alana, Cristianinho foi apresentado na sala de imprensa do Estádio Old Trafford, e usará a camisa 7 com o nome "Ronaldo", assim como seu pai.

Enquanto seu pai esteve atuando pela Juventus, Cristiano Ronaldo Júnior era visto, constantemente, treinando na academia de base do clube itailano. Quando CR7 retornou ao Manchester United após 12 anos, a expectativa era de que seu filho também se transferisse ao clube inglês, o que se confirmou com a apresentação de hoje.

Segundo o portal inglês Yardbarker, enquanto esteve atuando pela base da Juventus, Cristianinho disputou 35 partidas, marcando incríveis 56 gols e dando 26 assistências. O jovem, possui apenas 11 anos, e a identidade de sua mãe nunca foi revelada.