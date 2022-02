Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 10/02/2022 16:13

Rio - A Rede Globo fez mais uma investida no mercado de comunicações, e contratou o executivo Vitor Costa, agora ex-TNT Sports . A função do novo profissional da emissora será de auxiliar na transformação da linguagem multiplataforma do setor esportivo dos Canais Globo.



Nos últimos tempos, a Globo atravessa mudanças no seu plantel, com isso o novo contratado inicia os seus trabalhos já nesta semana. De acordo com o "Notícias da TV", do UOL, o objetivo da reformulação é dar mais jovialidade e ritmo aos diversos produtos, trabalho que já vem sendo feito aos poucos nos últimos meses e vai ganhar mais ritmo com a chegada do novo executivo.

Ainda segundo informações da página, Vitor Costa é o primeiro executivo vindo de uma concorrente direta da Globo na área esportiva desde que a nova gestão assumiu, em 2018. Costa foi um dos principais responsáveis por transformar o elenco do Esporte Interativo/TNT Sports em influenciadores digitais com grande popularidade no país.