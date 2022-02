Possível nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo - Reprodução

Possível nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do MundoReprodução

Publicado 10/02/2022 15:11

Rio - O site inglês Footy Headlines, conhecido mundialmente por revelar com antecedência como serão os futuros uniformes de clubes e seleções, publicou uma imagem do suposto novo segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022.

Ainda segundo o portal, as cores serão mais fortes e vivas nesta camisa. O azul (denominado de "Paramount Blue") irá desaparecendo próximo às mangas, para a chegada do amarelo ("Dynamic Yellow"), e da novidade, que é a presença da cor verde na camisa (chamado de "Green Spark"), e parecem uma estampa de leopardo.

A previsão de lançamento da camisa, segundo o portal inglês, é de que o uniforme seja revelado oficialmente em setembro deste ano, dois meses antes do início da Copa do Mundo no Catar.

Confira as imagens do possível novo uniforme da Seleção Brasileira.

Possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Reprodução/Footy Headlines

