Igor Rabello - VÍTOR SILVA / SS PRESS / BOTAFOGO

Publicado 10/02/2022 15:02

Rio - O zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, entrou na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos. Após ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021, o ex-jogador do Botafogo está sendo monitorado para mudar de ares nesta temporada. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

Campeão carioca em 2018 pelo Alvinegro, Igor Rabello tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2022 e o clube mineiro não tem interesse em dispensar o jogador. O Inter Miami pretende elaborar uma proposta pelo atleta.

Por outro lado, há risco do Atlético-MG perder o zagueiro de graça, pelo fato de que pode assinar um pré-contrato com outro clube em junho. Neste caso, o clube mineiro corre para ampliar o contrato de Igor Rabello. No entanto, para tirar o jogador, o clube americano precisa investir na multa rescisória de R$ 250 milhões.