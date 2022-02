Neto - Reprodução

Publicado 10/02/2022 16:54

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, exaltou o recorde de audiência da emissora com a classificação do Palmeiras para a final do Mundial contra o Chelsea neste sábado, às 13h30, no Estádio Mohammed Bin Zayed. Além disso, aproveitou a TV Globo por ter "abandonado" a transmissão do torneio após ter perdido os direitos para o Grupo Saad.

"Olha como a vida muda né, antes a gente tinha que fazer o futebol feminino porque a Globo não queria fazer, lembram disso? Hoje fazemos o Mundial e eles fazem o futebol feminino, inverteu as coisas né? Que bom que inverteu, e que bom que vocês fazem o futebol feminino, porque sempre quem fez foi a Band. Sempre foi o Luciano do Valle", disparou.



"Agora vocês não falam nem do Mundial, vocês não falam no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, na Globo News. Vocês não dão moral para um evento mundial que vocês sempre fizeram e que nós aqui sempre falávamos. Então vocês só pensam em vocês. Só no umbigo de vocês. É isso que vocês são", concluiu.