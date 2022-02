Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/02/2022 16:25 | Atualizado 10/02/2022 16:25

O ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César, afirmou que as críticas feitas à Neymar são muitas das vezes exageradas. E usou os comentários proferidos pelo apresentador e comentarista da TV Band, Craque Neto, para explicar sua visão. O apresentador por diversas vezes já criticou publicamente o astro brasileiro em seu programa.



Durante uma entrevista ao 'Canal Cara a Tapa', Júlio César, afirmou que diversas vezes os comentários feitos por parte de alguns jornalistas da imprensa são exagerados, e podem ter como motivação uma certa inveja do jogador, e que as pessoas que criticam o atacante, não o conhecem bem o suficiente.



- O Neymar é um menino espetacular, não tem como não gostar dele. Não tem como. Tem gente que não sabe nem um terço da história do Neymar, de dinheiro, disso e de fama, e 'caga um pau' do cacete. E ninguém fala nada. O Neymar atingiu um patamar de fama e dinheiro. O ser humano trabalha para isso. Não vamos ser hipócritas - desabafou o ex-atleta.



Júlio César afirmou que "é impossível não gostar" do atacante do PSG e da seleção brasileira, e afirmou que e disse que não entende a "implicância" de Neto com Neymar.



- Às vezes, eu tenho vontade de ligar para o Neto e falar: 'Você pega muito pesado'. Até quem não curte muito o Neymar deve sentir. Tem alguma que pode ser ajustada - falou Júlio Cesar.



Vale ressaltar que, Neto foi um dos personagens da série documental da Netflix que conta a carreira do jogador. Em um dos episódios, Neto faz duras críticas ao camisa 10 do Brasil.