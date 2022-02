Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/02/2022 14:09

O comentarista do TNT Sports, Vitor Sério Rodrigues, afirmou ter feito um Boletim de Ocorrência depois de receber uma ameaça de morte pelas redes sociais. VSR, como é conhecido, foi vítima do crime ao fazer comentário sobre Gabigol não ter batido o pênalti decisivo da final da Supercopa do Brasil, que deu o título ao Atlético-MG, no último domingo (20), em Cuiabá.

O comentário de Vitor Sérgio foi direcionado às penalidades após o Atlético-MG e Flamengo empatarem por 2 a 2 no tempo regulamentar da final da Supercopa. O placar dos pênaltis foi de 8 a 7 a favor do Galo.

"Larga de falar mal do Gabi, seu lixo. Vou encher sua cara de tiro, seu m...", diz a ameaça recebida via Instagram.

O jornalista declarou, ao UOL Esporte, que fez o registro na tarde da última segunda-feira (21) e recebeu o BO mais tarde. Ele afirmou ter passado o caso a um advogado para dar entrada na representação criminal. Ainda disse que o agressor se trata de um médico de Brasília.

"Eu tenho todos os dados e poderia expor a pessoa nas redes sociais. Decidi não fazer isso porque acho esses linchamentos virtuais muito cruéis. O cara tem que ter o direito de se arrepender e aprender. Ele pode ter família que depende dele. É desproporcional que eu tenha centena de milhares de seguidores, exponha o cara e várias pessoas mandem mensagem para o empregador dele, pedindo a demissão", disse o comentarista.

"Estou fazendo isso para ensinar o cara, e outros, que a internet não é terra sem lei. E, se ele for punido financeiramente, não vou ficar com um centavo. Vou doar tudo", completou.