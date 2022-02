Hoje preparador de goleiros, Taffarel foi dono da camisa 1 da Seleção na década de 90 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/02/2022 11:46

Destaque do Barcelona nas últimas partidas, Aubameyang revelou ser fã do futebol brasileiro e surpreendeu na escolha de seus jogadores preferidos em cada setor do campo. O atacante do Gabão revelou ser fã de Ronaldo Fenômeno e também de Taffarel, atualmente preparador de goleiros da Seleção e do Liverpool.



"Para goleiro, escolho Taffarel. Ele era goleiro do Brasil e para mim era uma lenda. Era ótimo vê-lo jogar, e sou um grande fã da seleção brasileira. E para atacante, escolho Ronaldo. Para mim, ele mudou o futebol com sua habilidade. Ele é meu ídolo, é o melhor atacante que vi", revelou Aubameyang em entrevista ao canal oficial do Barcelona.



Nascido em 1989, Aubameyang era muito novo na Copa de 1994, nos Estados Unidos, mas pôde acompanhar melhor a de 1998, na França, o que pode ajudar a entender a preferência por Taffarel, que brilhou no torneio, em especial na decisão de pênaltis na semifinal contra a Holanda.



Para os outros setores, Aubameyang escolheu Puyol, para a defesa, e Zidane, para o meio.