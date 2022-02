Maracanã - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2022 10:56

A CBF avalia a possibilidade de alterar o local da partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa. O jogo que está marcado para acontecer no dia 24 de março, às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pode ocorrer no Maracanã, no Rio de Janeiro, por causa das medidas de restrição impostas pelo governo do estado da Bahia, que foram prorrogadas até dia 2 de março e colocam limite de 1,5 mil pessoas nos estádios. A notícia foi dada antecipadamente pelo "Correio da Manhã", da Bahia, nessa segunda-feira.

O Maracanã, alvo constante de críticas sobre o gramado, está passando por reformas desde o final do ano passado, para a colocação de nova grama natural e sintética, e tem previsão de serem finalizadas nas primeiras semanas de março.

Flamengo e Fluminense precisariam ser consultados, visto que são usuários concessionários do estádio. A CBF precisa confirmar o local da partida até esta quarta-feira, quando a Conmebol deve oficializar datas e horários das duas últimas rodadas da competição.