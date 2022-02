Gustavo, participante do BBB 22, ao lado de seu irmão Luquinhas, atleta do Goiás Vôlei - Divulgação

Publicado 22/02/2022 19:57

Rio - Participante do 'Big Brother Brasil', Gustavo Marsengo teve papel fundamental na vida de um atleta de vôlei. O advogado é irmão do líbero Luquinhas, do Goiás Vôlei, que já foi campeão da Superliga pelo Cruzeiro. O jogador contou ao 'Ge.com' que se inspirou em Gustavo para seguir a carreira no esporte.

"Meu irmão tinha todo perfil para ser atleta e não continuou a carreira. Ninguém dava nada por mim, por causa da altura (1,75m), e eu continuei. Se não fosse por ele, não sei se eu teria escolhido vôlei. Lembro que quando eu estava no Cruzeiro e a gente ganhou a Superliga, ele se emocionou muito. Graças a ele que comecei no vôlei", disse Luquinhas, que emendou falando sobre o irmão no 'reality'.



"Ele tem um perfil que vai agitar as coisas. Ele fala, discute as ideias dele. Ele vai falar, não tem esse problema de levar para o lado pessoal. Fui pego de surpresa. Depois vamos ter um papo, Gustavo! Para mim foi um choque por causa disso, foi do nada, eu não sabia que ele tinha esse interesse", completou o atleta.