Villareal e Juventus ficaram apenas no empate no duelo desta terça-feira - Maria Jose Segovia/DeFodi Images via Getty Images

Villareal e Juventus ficaram apenas no empate no duelo desta terça-feiraMaria Jose Segovia/DeFodi Images via Getty Images

Publicado 22/02/2022 19:30

Rio - Em um confronto muito aberto, Villareal e Juventus empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (22), no Estádio El Madrigal, na Espanha, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Mesmo com diversos desfalques, incluindo o astro Paulo Dybala , a equipe italiana conseguiu abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. No entanto, os donos da casa correram atrás do prejuizo e conseguiram o gol de empate.

O sérvio Dusan Vlahovic foi o autor do gol da Juventus no primeiro minuto do confronto. Em sua primeira partida na Liga dos Campeões, o atacante recebeu um belo passe de Danilo, dominou no peito, fez o giro e bateu cruzado, no canto, sem chances de defesa para o goleiro Gerónimo Rulli.

No restante da etapa inicial, o domínio foi total da equipe italiana. O Villareal chegou a conseguir alguns ataques, mas pouco efetivos. Enquanto isso, a equipe do técnico Massimiliano Allegri explorou bem os contra-ataques, e foi mais perigosa no primeiro tempo.

Nos primeiros minutos da etapa final, o jogo passou a ficar mais morno, com poucos ataques de ambas as equipes. Porém, aos 20 minutos, Capoue fez um belo lançamento para o volante Parejo, que, cara a cara com o goleiro Szczesny, finalizou de perna esquerda, fazendo o gol de empate dos donos da casa.

Pouco tempo depois do gol de empate da equipe espanhola, uma grave lesão preocupou a equipe da Juventus. O meio-campista Weston McKennie, da Juventus, acabou perdendo a bola para o equatoriano Estupiñan, que deu um carrinho certeiro, sem falta. No entanto, o pé do atleta norte-americano acabou prendendo na grama, fazendo com que houvesse uma torção no tornozelo. Com isso, o atleta foi obrigado a deixar o campo para a entrada do volante Zakaria.

O Villareal seguiu pressionando no final da partida, explorando bastante as laterais do campo. No entanto, o ataque não foi eficaz o suficiente para virar o jogo.

O confronto de volta entre as duas equipes ocorrerá no dia 16 de março, às 16h (horário de Brasília), no Juventus Stadium.