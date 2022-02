Dybala - TF-Images/Getty Images

Publicado 21/02/2022 16:21 | Atualizado 21/02/2022 16:21

Rio - Em um comunicado oficial, a Juventus confirmou a ausência do meia-atacante Paulo Dybala no duelo contra o Villareal, nesta terça-feira (22), pela UEFA Champions League. O argentino sentiu fádiga muscular no duelo contra o Torino, pelo Campeonato Italiano, e deverá ficar ausente dos gramados por cerca de dez dias.

Além de perder o duelo contra o Villareal, o meio-campista, de 28 anos, também deverá ser desfalque de mais dois jogos do clube: o confronto contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano, e o clássico contra a Fiorentina, no primeiro jogo da semifinal da Copa da Itália.

Com a ausência do camisa 10, a situação da equipe da Juventus se tornou ainda mais complicada. Isto porque, além de Dybala, o treinador Massimiliano Allegri também não poderá contar com Chiellini, Bonucci e Rugani, todos com lesões.

Como dito anteriormente, Juventus e Villareal se enfrentarão nesta terça-feira (22), pela partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O confronto será realizado no Estádio de la Cerámica, popularmente conhecido como "El Madrigal", na Espanha, às 17h (horário de Brasília).