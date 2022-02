Vinicius Junior - AFP

Publicado 21/02/2022 15:40

Rio - Grande nome do Real Madrid na temporada, o ex-atacante do Flamengo, Vinícius Jr. está próximo de ter uma multa bilionária no clube espanhol. Mesmo com contrato até 2024, o brasileiro deve renovar, em breve, já que os merengues pretendem aumentar ainda mais multa. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o novo contrato deve criar um vínculo até 2027 e o valor de uma possível rescisão chegaria a casa de de 1 bilhão de euros.

Atualmente, para tirar o jogador do Real, os interessados tem que pagar algo em torno de 700 milhões de euros. Vinicius Junior foi comprado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões).

A preocupação do clube espanhol se justifica, já que o atacante vive um grande momento, com 16 gols e cinco assistências em 34 partidas pelo clube merengue. Vini e o Real voltam a campo no próximo sábado, diante do Rayo Vallecano, pela Liga espanhola.