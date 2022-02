Sérgio Coelho - Reprodução / Atlético-MG

Publicado 21/02/2022 15:02

Rio - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, não perdeu tempo e provocou o Flamengo após a vitória nos pênaltis na Supercopa do Brasil. O mandatário lembrou que o Rubro-Negro não conquistou nem a Copa do Brasil, nem o Brasileiro em 2021, e afirmou que o clube carioca terá dificuldades de derrotar a equipe mineira, com a presença do VAR no futebol.

"Com VAR, vão ter dificuldade para ganhar do Atlético. Nós viemos jogar no Maracanã em Cuiabá. Foi um pré-jogo complicado, com muita polêmica. Realmente, o Atlético se manifestou contrário a algumas decisões, algumas posições. Nós não podemos esquecer que o Flamengo foi um simples convidado, porque não havia ganho nada", ironizou em entrevista ao portal "Superesportes".

Coelho voltou a citar a polêmica envolvendo a sede da competição. Após Brasília proibir o público, houve uma indefinição de onde seria o jogo. O Atlético-MG não gostou da competição ter sido marcada para Cuiabá.



"Mas está no regulamento, e a gente respeita o regulamento. Mas todos viram aqui hoje: nós viemos jogar no Maracanã em Cuiabá. Nosso pleito, antes de decidir o estádio, era São Paulo ou Brasília, porque estava mais perto de Belo Horizonte e poderia dar igualdade aos dois clubes", disse.