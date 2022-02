Neymar - AFP

21/02/2022

Rio - O atacante Neymar completou recentemente 30 anos e já disse em algumas entrevistas que não planeja ser tão longevo no futebol como alguns jogadores como Nenê e Ibrahimovic que já passaram dos 40 anos. Em participação no podcast "Fenômenos", o craque abordou o tema da aposentadoria. Sem definir se voltará ao Brasil ou jogará no Estados Unidos, o atacante garantiu que irá cumprir seu contrato com o PSG.

"Brinco muito com meus amigos, falo que com uns 32 já está bom (risos). Mas sinceramente, não sei. Vou jogar até cansar mentalmente. A partir do momento em que eu estiver bem de cabeça e de corpo... De corpo, acho que eu vou conseguir durar mais uns aninhos, mas é a cabeça que precisa estar bem. Mas uma idade, não tracei isso. Tenho contrato com o Paris até os 34. Então, até lá estou jogando", afirmou.

Outro tema importante abordado pelo atacante foi a seleção brasileira. Neymar comentou o fato de os torcedores não terem mais uma relação íntima com a equipe verde e amarela. O craque lamentou, mas afirmou não saber o motivo dessa mudança.

"Hoje em dia, a seleção brasileira se distanciou muito do torcedor brasileiro. Não sei o motivo, quando começou, por que aconteceu, mas vejo isso pelos nossos jogos. É pouco comentado, as pessoas não sabem quando vai ser. E isso é ruim. É triste viver nesta geração em que a seleção brasileira joga não é importante. Quando eu era criança, o jogo da Seleção era um evento, tinha que parar, encontrar a família inteira com camisa, bandeira na janela, era churrasco, bolo em casa. Era um evento. Hoje em dia não tem mais essa importância. Não sei porquê. Não sei como chegamos a esse estado, mas tenho esperança que isso tudo volte, o torcedor possa estar junto e ir em busca da Copa do Mundo, que todo mundo quer", disse.