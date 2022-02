Campanha de doação de sangue que convida torcida rubro-negra vai até o dia 7 de março - Divulgação: Banco de Sangue Serum

Publicado 21/02/2022 12:06 | Atualizado 21/02/2022 13:09

Rio - Solidariedade e esporte. O Banco de Sangue Serum convida os torcedores do Flamengo à nova edição da campanha Raça, Amor e Sangue, que iniciou na última sexta-feira (18) e vai até o dia 7 de março. Com os estoques 54% abaixo do ideal e, próximo do carnaval, época de acidentes, a ação convoca a maior torcida do Rio e simpatizantes do esporte à doação de sangue com o intuito de ajudar o próximo.

Os interessados em participar da campanha que tem como tema "Somos uma nação. Não importa onde esteja, sempre estarei contigo." poderão comparecer em um dos endereços do Banco de Sangue Serum, que estão localizados na: Av. Marechal Floriano, 99, Centro, e no Casa Shopping - Barra da Tijuca. As duas unidades estarão abertas de 7h às 18h, incluindo finais de semana e feriados.

De acordo com a instituição, é necessária a coleta de 100 bolsas de sangue por dia em cada unidade, o que não vem acontecendo há muitos dias. A preocupação com a falta doação também vem por causa do feriado de carnaval, em que ocorre acidentes e promove uma demanda maior de transfusões de sangue.

Além disso, em comparação à mesma época do ano passado, as transfusões aumentaram em 30%, enquanto as doações permanecem em queda.

Requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar documento oficial com foto;

• Ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação;

• Estar em boas condições de saúde e sem qualquer sintoma;

• Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido pelo menos 6h na última noite;

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para a região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Se passou por processo endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Em caso de sintomas de gripe, aguardar 10 dias após cessarem os sintomas;

• Em caso de diagnóstico ou suspeita de Covid-19, aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso dos medicamentos.

• Em caso de vacinação com Coronavac/Sinovac, aguardar 48h; Astrazeneca, Pfizer ou Janssen, esperar 7 dias.

Para mais requisitos acesse: https://www.doesanguedoevida.com.br/o-que-voce-precisa-para-doar-sangue ou @doesanguerj, no Instagram.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Logato