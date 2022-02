Meikayla Moore fez três gols contra em derrota da Nova Zelândia - Reprodução de TV

Meikayla Moore fez três gols contra em derrota da Nova ZelândiaReprodução de TV

Publicado 21/02/2022 11:55

Pelo torneio SheBelieves Cup, a zagueira da Nova Zelândia (e também do Liverpool) Meikayla Moore conseguiu o impensável: marcou três gols contra seguidos em apenas 35 minutos de jogo. O hat trick inverso aconteceu na derrota por 5 a 0 de sua seleção para os Estados Unidos.



Neste domingo, pela SheBelieves Cup, a Nova Zelândia tomou de 5x0 dos Estados Unidos.



O "destaque" vai para Meikayla Moore, que marcou TRÊS GOLS CONTRA na primeira etapa. Um de pé direito (4'), um de cabeça (5') e um de pé esquerdo (35').



É sério... pic.twitter.com/lKM1gM6tkG — Goleada Info (@goleada_info) February 21, 2022

O primeiro aconteceu logo aos quatro minutos, quando Moore tentou cortar um cruzamento e tocou para o próprio gol. Sem ter nem tempo de lamentar, a zagueira da Nova Zelândia marcou o segundo contra um minuto depois, sem muita culpa desta vez. Em outra bola na área, a atacante americana tocou de cabeça e a bola bateu em Moore, tirando a goleira do lance.

Já o terceiro gol contra foi um erro grosseiro da zagueira, que estava sozinha na pequena área e, ao invés de cortar o cruzamento, pegou mal na bola e jogou para as próprias redes. Os Estados Unidos ainda marcariam mais dois gols na segunda etapa.



A SheBelieves Cup é um quadrangular que é liderado pela Islândia, com seis pontos, seguida por Estados Unidos, com quatro, República Tcheca, com um, e Nova Zelândia, com 0.