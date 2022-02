Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2022 12:49

O comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, do TNT Sports, compartilhou no Twitter que foi vítima de uma ameaça de morte ontem (20) pela internet. Ele recebeu a mensagem após ter feito um comentário sobre Gabigol não ter batido o pênalti decisivo na derrota do Flamengo contra o Atlético-MG, na final da Supercopa do Brasil.

"Larga de falar mal do Gabi, seu lixo. Vou encher sua cara de tiro, seu m...", diz a ameaça via Instagram. VSR, como é conhecido, replicou ao usuário que a intimidação seria encaminhada à polícia. "Você vai aprender que internet não é terra de ninguém", protestou Vitor Sérgio Rodrigues.

Vitor acrescentou que qualquer dinheiro recebido na ação será doado para as famílias do Ninho, ao aderir sugestão de um internauta.

A publicação do comentarista foi direcionada às penalidades após o Atlético-MG e Flamengo empatarem por 2 a 2 no tempo regulamentar da final da Supercopa, que ocorreu no último domingo, em Cuiabá. O placar dos pênaltis foi de 8 a 7 a favor do Galo.