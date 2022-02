Casimiro Miguel fez campanha para ajudar vítimas da chuva - Reprodução

Publicado 21/02/2022 14:04

A campanha de Casimiro para arrecadação de dinheiro para ajudar as vítimas da chuva em Petrópolis terminou no domingo e arrecadou ao todo R$ 250 mil. O streamer inicialmente doou R$ 30 mil na terça-feira, dia da tragédia, e começou a arrecadação na quarta.

Somente nas primeiras horas, a campanha de Casimiro conseguiu levantar R$ 120 mil. Todo o dinheiro será encaminhado à ONG SOS Serra. Em suas redes sociais, o streamer agradeceu a ajuda de quem teve condições de doar.



"Em cinco dias alcançamos a incrível marca de 250 mil reais arrecadados! Gostaria muito de agradecer a quem colaborou. O post não é para me promover, quem me acompanha sabe que odeio isso, mas sim para incentivar outras pessoas a ajudarem, e também é uma prestação de contas. Continuem ajudando através de outras ações que aparecerem, nunca é demais. Obrigado de coração", escreveu.



Na última terça-feira, a cidade foi castigada com as fortes chuvas, que já resultou na morte de 178 pessoas e mais 110 desaparecidos, segundo o último boletim divulgado, no início da tarde desta segunda-feira.