Florentino Pérez - AFP

Publicado 21/02/2022 14:55

Rio - Bernardo Silva, meia-atacante do Manchester City, é especulado no Real Madrid, segundo o "Calciomercato". O atleta, que é peça chave no esquema de Pep Guardiola, tem contrato com a equipe da Premier League até 2025 e um acordo não seria simples.

Embora o português tenha visto seu nome sendo especulado tanto no clube merengue quanto no Barcelona, o Manchester City tem outros planos para o camisa 20. O clube inglês planeja oferecer uma renovação contratual e oferecer um megacontrato.



Na próxima temporada, o Real Madrid tem como alvo prioritário no mercado a chegada de Kylian Mbappé. No entanto, o camisa sete do Paris Saint-Germain ainda não definiu o seu futuro e a contratação de Bernardo Silva pode ser vista como uma espécie de Plano B.



É provável que o português tenha que manifestar seu desejo de atuar pelo clube merengue e buscar uma saída forçada, caso a operação saia das especulações e cheguem nas conversas formais. No entanto, o Manchester City não deve facilitar a transferência de um dos principais nomes do elenco.