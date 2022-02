Luís Castro entra na mira do Botafogo e Corinthians - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 21/02/2022 14:51

Com Luís Castro dentro do Botafogo, após disputa com o Corinthians, o comentarista Eugênio Leal, da ESPN, diz que não tem motivos para os torcedores do Timão ficarem irritados. Investimento no Alvinegro já é visto como uma tentativa de revolução no clube.

"Talvez ele (torcedor do Corinthians) não tenha entendido o novo momento do Botafogo, é um clube que agora tem investimento. É um clube que vai virar de cabeça para baixo, é outra realidade que está sendo proposta. A expectativa é que seja feita uma revolução no Botafogo. Com dinheiro, estrutura e com liberdade de trabalho, é normal que alguém possa escolher o Botafogo e não outros grandes clubes brasileiros, o que até pouco tempo era inimaginável. Agora vai acontecer.", afirmou o jornalista, no “Sportscenter”.

"As pessoas precisam entender que o recado é: “Parem de olhar o Botafogo como vocês olharam ano passado”. Eu não estou dizendo que o Botafogo vai agora dominar o futebol brasileiro, mas ele vai voltar a um patamar de disputar os campeonatos mais importantes em outro nível." completou Leal.

Mário Marra, outro comentarista, considerou que a escolha de Luís Castro ao Botafogo tem a ver com a oportunidade de construção de identidade, logo, possibilidade de erro também.

"Ele pode ter a liberdade de errar. Tem a oportunidade de construir de uma identidade, e isso pode significar errar também. Ele vai ter a oportunidade de montar um elenco de acordo com o que ele pensa, e não chegar com elenco que já está pronto. Vai botar a mão na massa com as ideias dele e vai ter meio que uma carta branca. Isso fascina o Luís Castro", disse Mário.