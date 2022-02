Hugo Sousa é o jogador que mais possui minutagem no início do projeto com o técnico Paulo Sousa - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 21/02/2022 15:37

O primeiro gol do Atlético-MG custou o tricampeonato da Supercopa do Brasil para o Flamengo. Com a decisão nos pênaltis após o placar de 2 a 2 no tempo regulamentar, o ex-goleiro Getúlio Vargas e o comentarista Edu 'Fui Clear' falaram sobre a má fase de goleiros do Flamengo.

“Ficou insustentável a situação de goleiros no Flamengo. Diego Alves é um baita goleiro, mas está sempre machucado. O Paulo Grilo tá no dia a dia, de repente achou que o Diego ainda não estava preparado para o jogo. Agora o Hugo falhou mais uma vez em um jogo decisivo, e a paciência se esgotou”, afirmou Getúlio Vargas em participação no programa "Os Donos da Bola", da Band.

“Eu acho que o problema do Hugo é psicológico, por isso que eu acho que o Diego Alves vai ser titular na temporada. Aí, o Diego sendo titular, eu já acho que o Flamengo precisa de mais um goleiro. Mas qual elenco do Brasil tem três opções de alto nível no gol para jogar? Eu acho que o Flamengo tem outras carências”, completou Edu.