Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 22/02/2022 21:29

Rio - As equipes da Fórmula 1 divulgaram os desenhos dos carros para a nova temporada que se aproxima. Na internet, alguns designs dividiram opiniões, como o da Alpine. Alguns jornalistas da 'Band' pediram opinião do 'Craque Neto', que tratou o assunto com a irreverência de sempre.



Mercedes - "Parece o meu fusca, demais!"



Aston Martin - "Pô, o Guarani cara, demais. Não vai ganhar uma corrida esse aqui do Palmeiras"



McLaren - "Nossa senhora. Demais esse laranja, essa roda meio azul. Mas não vai ganhar. O mais bonito pra mim. Parece meu fusquinha com essa cor"



Ferrari - "A Ferrari é p***! Só não tem piloto"



Red Bull - "Nossa senhora. Parece um fogo, vai brigar de novo pelo título"



Willians - "Nossa senhora, que carro mais lindo. Parece que ele tá em um buraco de ozônio, que é o que eu acho que vai acontecer com eles"



Alfa Romeo - "Quem sabe essa camuflagem não pode arrebentar com Verstappen e Hamilton"



Hass - "É mais ou menos"



Alpine - "Eu gostei mais do rosa, que eu acho que vai arrebentar"