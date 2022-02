Juninho foi da base do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 22/02/2022 12:30

Após um 2021 para esquecer, Juninho vive um início de temporada dos sonhos no Vasco. Fez o primeiro gol como profissional logo no primeiro jogo, contra o Volta Redonda, firmou-se no time e, ainda, vem sendo um dos destaques. Fora de apenas um jogo, contra o Audax, o volante de 21 anos foi titular nos outros sete e comemora a boa fase no clube que o revelou.

"Para mim está sendo muito importante (ter uma sequência de jogos), era uma das minhas metas para 2022: conseguir jogar os 90 minutos e manter o alto padrão, ter regularidade nos jogos. Ver o treinador confiando em mim é muito importante", afirmou.



Após subir da base para o profissional, Juninho disputou 26 partidas em 2021 e conviveu com a crise do Vasco e não conseguiu mostrar o seu futebol, além de ver o clube permanecer na Série B. Mas o jovem volante utilizou a experiência ruim para buscar um novo momento na breve carreira.



" O ano virou, eu vi uma oportunidade de largar tudo de ruim pra trás. Conversei com o Zé quando chegou e vi a oportunidade de começar do zero. Pedi a oportunidade, porque esse seria meu ano. Estou muito focado, quero continuar com as oportunidades e dar meu melhor", disse Juninho, completando o que mudou em relação ao ano passado:



"Na prática acho que foi minha cabeça. A ficha caiu, sei que futebol tudo é muito rápido, temos poucos anos. Com as dificuldades dos meus pais, sei que tenho que conseguir melhorar nossa vida logo. Foi o mais importante para virar minha chave. Futebol não é brincadeira. Uma pressão muito grande, sou vascaíno, então tenho que dar meu melhor".