Técnico El Turco Mohamed no duelo contra o FlamengoPedro Souza/Atlético

Publicado 22/02/2022 14:30

Rio - O treinador do Atlético-MG, El Turco Mohamed vai aos poucos se adaptando a realidade do futebol brasileiro. Em entrevista ao jornal "Olé", da Argentina, o técnico revelou que foi "obrigado" a trocar alguns de seus trajes que utilizaria enquanto estivesse comandando o Galo na beira do gramado. Isto porque, grande parte das suas roupas eram azuis, cores do Cruzeiro, rival do Atlético-MG.

Ainda na entrevista, o treinador comentou sobre essa mudança na vestimenta, e parece não ter gostado de ter que trocar o seu guarda-roupa.

"Não posso mais vestir terno azul claro ou azul celeste, como sempre faço, porque são as cores do rival (Cruzeiro). Então, uso preto, branco, cinza ou azul bem escuro, o que é uma bobagem", disse o treinador do Galo.

Seja de preto, azul, branco ou qualquer outra cor, o trabalho do treinador até o momento é visto com bons olhos pela torcida e pela cúpula de futebol do clube. Com pouco mais de um mês no cargo, o técnico argentino já conquistou seu primeiro título: a Supercopa do Brasil, em cima do Flamengo, no último domingo (20).