Aguero, ex-jogador do Barcelona e da Seleção ArgentinaDivulgação/Barcelona

Publicado 22/02/2022 15:04

Buenos Aires (ARG) - Aposentado, Kun Aguero é um prato cheio para os programas esportivos da televisão argentina com entrevistas reveladoras. Desta vez, o ex-centroavante do Manchester City conversou com a "TyC Sports" e confessou um momento particular com o seu pai.

De acordo com Aguero, ao longo da carreira, ele nunca recebeu uma mensagem do pai. Porém, quando encerrou a carreira, foi surpreendido com uma avaliação.

"Meu pai nunca disse que eu jogava bem. No dia 15 de dezembro, quando anunciei a minha aposentadoria, mandou uma mensagem e disse que para ele, eu fui o melhor jogador de futebol que já viu. Esperou eu me aposentar para dizer isso", declarou, antes de completar:

"De pequeno eu não escutava muitos elogios sobre o desempenho em campo e permaneceu assim ao longo da vida, o que sempre me incomodou".