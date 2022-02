Atlético de Madrid pode se tornar a maior vítima de Cristiano Ronaldo no duelo desta quarta-feira - Clive Rose/Getty Images

Publicado 23/02/2022 15:28

Rio - Todos sabemos que Cristiano Ronaldo adora marcar gols em jogos importantes, especialmente em duelos da UEFA Champions League. Nesta quarta-feira (23), o português volta a campo com o Manchester United para enfrentar o Atlético de Madrid, em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da competição. No confronto, o camisa sete dos Red Devils pode fazer com que o Atlético se torne a sua maior vítima da carreira.

Desde que subiu ao elenco profissional do Sporting, em 2002, Cristiano já bateu diversos recordes, ganhou muitos troféus, e, especialmente, marcou gols contra diversas equipes do mundo inteiro.

Das 804 vezes em que o português balançou as redes, a principal vítima do craque foi o Sevilla, da Espanha, que tomou 27 gols em 18 jogos. Na segunda colocação está o Atlético de Madrid, adversário do duelo desta quarta-feira, que tomou 25 gols em 35 jogos contra Cristiano Ronaldo. Ou seja, caso o atacante marque dois ou mais gols no confronto de logo mais, a equipe da capital espanhola se tornará o clube que mais sofreu com o astro de 37 anos.

Vale destacar ainda que, em duelos contra o Atlético de Madrid, Cristiano é especialista em balançar as redes mais de uma vez no confronto. Dos 35 jogos em que se enfrentaram, o português marcou dois gols ou mais em seis ocasiões, sendo quatro hat-tricks.

Como dito anteriormente, Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentarão na tarde desta quarta-feira (23), pelo confronto de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo será realizado no Estádio Wanda Metropolitano, e terá início as 17h (horário de Brasília). A partida de volta está marcada para o dia 15 de março, no Old Trafford.