Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do dia em Barcelona AFP

Publicado 23/02/2022 14:02

A pré-temporada da Fórmula 1 com os reformulados carros começou nesta quarta-feira, em Barcelona. O primeiro trabalho do dia na Espanha terminou com a Ferrari de Charles Leclerc na frente, seguida por Lando Norris, da McLaren, e por George Russel, agora na Mercedes. O campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, fez somente a sexta marca da manhã.

A Ferrari promete vir forte na temporada da Fórmula 1 para acabar com o jejum de títulos. Desde 2007 a escuderia italiana não tem um campeão de pilotos. O último título de construtores foi em 2008.



Leclerc deu quase 80 voltas no circuito da Catalunha e cravou a volta mais rápida com 1m20s165, três décimos de vantagem sobre Lando Norris. Russell realizou 75 voltas e fechou a manhã em terceiro.



Com um carro diferente do apresentado oficialmente, Max Verstappen não obteve um bom resultado com a Red Bull entre os 10 pilotos que participaram do treino da manhã. Mesmo completando 80 voltas - foi quem mais girou na Catalunha -, o holandês ficou apenas na sexta colocação.



Foi superado, ainda, por Sebastian Vettel, da Aston Martin, em surpreendente quarto lugar, e por Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Pior equipe da temporada passada, desta vez a Haas conseguiu superar a Alfa Romeo, com Nikita Mazepin em 9°. Robert Kubica, reserva com uma camuflada Alfa Romeo, ficou em último. Completaram o primeiro treino do dia, Fernando Alonso, em sétimo com a Alpine e Nicholas Latifi, em oitavo, com a Williams.