Messi já comentou que pensa em jogar nos Estados Unidos e nos últimos dias foi a vez de Neymar falar que deseja atuar por lá também no fim da carreira. Mas, apesar de gostar da lembrança dos craques sobre sua liga, o comissário da Major League Soccer (MLS), Don Garber, deu um recado duro, de que a competição não é um retiro pré-aposentadoria de craques.

"Não precisamos trazer um jogador de grande nome no final de sua carreira porque ele decidiu que quer se aposentar da MLS. Se eles não vierem aqui para jogar e contribuir de maneira significativa para seus times e nossa liga, então não os queremos. Desejamos que nossa história seja sobre jovens jogadores que chegam em seus primeiros dias ou no auge de suas carreiras e fazem da nossa liga sua escolha", afirmou Garber em coletiva de imprensa.



A declaração do comissário da MLS mostra uma mudança de filosofia de uma liga que até pouco tempo contava com veterenos de renome mundial para divulgação, casos de David Beckham, Ibrahimovic. Entre os jogadores abaixo de 30 anos que tiveram passagem por grandes europeus estrearão na MLS neste ano: Shaqiri, Insigne e Douglas Costa (Galaxy).



"Estou orgulhoso por trazer jogadores com 30 anos ou menos", completou o comissário.

Em recente entrevista, Neymar disse preferir ir para a MLS do que para o Brasil quando o seu contrato pelo PSG terminar, em 2025. Já Messi, no ano passado, também revelou ter vontade de jogar no futuro na liga americana.