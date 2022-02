Arma - Reprodução

Publicado 23/02/2022 11:30

Rio - O ídolo do Corinthians, Carlito Tevez, sofreu uma tentativa de assalto na madrugada da última terça-feira, em Buenos Aires. De acordo com o jornal argentino "Olé", houve tiroteio e uma das pessoas envolvidas acabou morrendo. O atacante não se feriu.

Tevez, de 38 anos, que está sem clube desde que deixou o Boca Juniors no ano passado, estava fazendo sua visita semanal para jogar futebol no bairro Fuerte Apache, comunidade pobre da capital argentina em que nasceu e foi criado.

"Nas primeiras horas do dia, teria ocorrido um suposto confronto armado com a proteção pessoal do jogador de futebol Carlos Tevez [...]. Como consequência disso, haveria várias armas apreendidas, além de um homem morto", diz o boletim de ocorrência ao qual o Olé teve acesso. O morto não foi identificado.



Dois homens teriam tentado roubar a Mercedes em que Tevez estava, mas sua equipe de segurança reagiu, trocando tiros com os assaltantes. Os identificados na tentativa do crime são irmãos: Diego Armando Sánchez, de 40 anos, e Fernando Pablo Sánchez, de 46 anos.