Publicado 23/02/2022 10:00 | Atualizado 23/02/2022 10:01

Rio - Rivais dentro de campo, Botafogo e Flamengo também poderão ser adversários na contratação de um jogador. De acordo com jornalista Ekrem Konur, especializado em transferências, os dois clubes cariocas têm interesse na contratação do atacante Bruno Tabata, do Sporting.

Com passagem pelo Atlético-MG na base, o jogador, de 24 anos, se profissionalizou pelo Portimonense, de Portugal. Depois disso, Tabata chegou ao Sporting em 2020. Na atual temporada, o jogador atuou em 25 jogos, fez três gols e deu três assistências.

De acordo com o portal "LANCE", a contratação está bem encaminhada pelo Botafogo. Representado por John Textor, o Glorioso realizou uma reunião com o empresário do atacante, que é o ídolo do Fluminense, o ex-jogador Deco. O acerto teria sido bem encaminhado pelas partes. A intenção do clube de General Severiano é contratar o meia Rodrigo Tabata por empréstimo, com opção de compra no final do vínculo.

O Flamengo busca a contratação de um atacante após não conseguir fechar com Everton Cebolinha e Diego Rossi. O Rubro-Negro busca uma reposição para a posição, após as saídas de Kenedy e de Michael. O clube carioca já fechou com Marinho, mas busca mais um reforço.