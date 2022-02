Luto - Reprodução

Publicado 23/02/2022 10:24 | Atualizado 23/02/2022 10:44

Rio - O filho do ex-jogador Axel e atleta da base do São Caetano, Daniel Asafi Rodrigues de Arruda morreu em um acidente doméstico causado por um réchaud que entrou em contato com álcool em gel. O utensílio que contém um fogareiro para comida explodiu. As informações são do portal "globoesporte.com".

A causa do acidente foi confirmada pela polícia. O réchaud costuma ser usado no consumo de fondues e pode ser à base de gás ou de álcool. O manuseio incorreto do item pode causar acidentes. Daniel e Axel acabaram se ferindo no último dia 13 durante confraternização em Santos.

O auxiliar-técnico do São Caetano, Marquinhos Pitbull, também estava no evento e se feriu, mas Daniel foi a única vítima fatal. Em nota, a Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentou a morte do jovem jogador.

"A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 15 anos, atleta das categorias de base do São Caetano e filho do ex-jogador e atual treinador do clube do ABC, Axel Rodrigues de Arruda.



Daniel havia sofrido um acidente doméstico há 10 dias e se encontrava internado desde então em um hospital na cidade de Santos".